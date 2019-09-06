Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, "Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz...
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Bakan Gül, "Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz...

2 saat önce

Bakan Gül, "Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir.

Bakan Gül,

Bakan Gül, " Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir. Diyarbakır'daki annelerin çocukları hepimizin çocuklarıdır. Önümüzdeki hafta okul başlayacak. Koltuğunun altında kitap olması gereken çocukların koltuğunun altına silah verenlerle mücadele kararlılıkla devam edecektir" dedi. - ANKARA

Diyarbakır, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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