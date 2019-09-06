Bakan Gül, "Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz...
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Bakan Gül, "Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Bakan Gül, " Diyarbakır'da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir. Diyarbakır'daki annelerin çocukları hepimizin çocuklarıdır. Önümüzdeki hafta okul başlayacak. Koltuğunun altında kitap olması gereken çocukların koltuğunun altına silah verenlerle mücadele kararlılıkla devam edecektir" dedi. - ANKARA
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