Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla...
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Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Bakan Gül: "( Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir. Esasen Diyarbakır'daki evlatlar bizim evlatlarımızdır onların dağa değil, okula gitmesi için her türlü desteği vereceğiz. Annelerin, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakırlı, Vanlı genç bizim gencimiz. Onları terör örgütünün kucağına değil, öğretmenlerin müşfik kollarında görmek istiyoruz bu konuda yanlarında olacağız." - ANKARA
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