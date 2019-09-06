Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla...
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Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla...

2 saat önce

Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "( Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir. Esasen Diyarbakır'daki evlatlar bizim evlatlarımızdır onların dağa değil, okula gitmesi için her türlü desteği vereceğiz. Annelerin, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakırlı, Vanlı genç bizim gencimiz. Onları terör örgütünün kucağına değil, öğretmenlerin müşfik kollarında görmek istiyoruz bu konuda yanlarında olacağız." - ANKARA

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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