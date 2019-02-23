Bakan Gül: Dönme Dolap Hikayeleriyle Bu Millet Size Asla Oy Vermez (3)

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Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar