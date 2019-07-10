Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Dünya Klavye Şampiyonu Aşkın'ı kabul etti
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Bakan Gül, Dünya Klavye Şampiyonu Aşkın'ı kabul etti

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya Klavye Şampiyonu olan Bakanlık çalışanı Celal Aşkın'ı kabul etti.

Bakan Gül, Dünya Klavye Şampiyonu Aşkın'ı kabul etti, System.String[]
Abdulhamit Gül, Türkiye, Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya Klavye Şampiyonu olan Bakanlık çalışanı Celal Aşkın'ı kabul etti.
Bakanlığın açıklamasına göre Gül, bu yıl içerisinde internet üzerinden yapılan Türkiye ve Dünya İnternet Klavye şampiyonalarında Türkiye ve dünya birinciliği elde eden Aşkın ile makamında bir araya geldi.
Görüşmede, 13-19 Temmuz'da İtalya'da yapılacak olan Dünya Bilgisayar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Aşkın, yarışma hakkında Gül'e bilgi verdi.
Gül, İtalya'da yapılacak şampiyona için Celal Aşkın'a başarılar dileyerek, Eğitim Dairesi Başkanlığındaki çalışmaları için de "Kaliteyi artırma açısından inşallah bu performansının devamını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Aşkın da şampiyonada Türk Milli Takımı'nın 15 yarışmacıdan oluştuğunu dile getirerek, Bakan Gül'e desteği için teşekkür etti.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olan Celal Aşkın'ın, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (İntersteno) tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda 18 Türkiye ve 7 dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Aşkın, bu yıl içerisinde internet üzerinden yapılan Türkiye ve Dünya İnternet Klavye şampiyonalarında Türkiye ve dünya birinciliği elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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