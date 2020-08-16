Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesi ile telefonda görüştü.

Genç kızın acılı ailesini bugün ziyaret eden Vali Davut Gül, baba Bülent Delen ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü telefonda görüştürdü. Acılı baba, "Sayın Bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül ve Başkan Şahin'i baba Bülent Delen ile Duygu'nun ağabeyi Harun Delen ve dedesi Mehmet Yüceler karşıladı.

Aileye taziyelerini ileten Vali Gül, "Duygu sizin kızınız, bizim kardeşimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Yaşanan olay sonrası gerek emniyetimiz gerekse savcılığımız gerekli çalışmayı yaptı. Şüpheli önce gözaltına alındı daha sonra tutuklandı. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun nasıl olduğunu düştü mü, düşürüldü mü, itildi mi? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de baba Delen ile telefonda görüştü. Acılı baba, "Sayın Bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın. Baromuz ayaklandı onlardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Gül'ün ise yargının en doğru kararı vereceğini söylediği belirtildi.

Baba Bülent Delen adalete güvendiklerini belirterek, "Bakanım gerekenin yapılacağını söyledi. Ben bakanıma güveniyorum. Çocuğum okuyacak adam olacaktı. Şu anda adam falan kalmadı. Çocuğum üniversiteye gidecekti hayalleri vardı. Hayalleri söndü. Toprağa gömdük geldik" diyerek acısını anlattı. - GAZİANTEP