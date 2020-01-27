Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilikte açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."

Adalet Bakanı Gül: "( Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır."