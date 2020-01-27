Bakan Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: '(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,... - Son Dakika

Bakan Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilikte açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilikte açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."

Adalet Bakanı Gül: "( Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır."

Bakan Gül: (Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:34:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]