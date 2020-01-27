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Bakan Gül: "(Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir,...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilikte açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilikte açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."
Adalet Bakanı Gül: "( Elazığ'daki deprem) Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır."
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