Bakan Gül: Elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz - Son Dakika
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Bakan Gül: Elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz

6 saat önce

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, 2019 yılında 41 bin 625 kişinin kendi isteğiyle elektronik tebligat sistemine dahil olduğunu söyleyerek, "Ama biz muhtarlarımız ve tüm vatandaşlarımız olmak üzere bu sistemin 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Gül: Elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz, System.String[]

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, 2019 yılında 41 bin 625 kişinin kendi isteğiyle elektronik tebligat sistemine dahil olduğunu söyleyerek, "Ama biz muhtarlarımız ve tüm vatandaşlarımız olmak üzere bu sistemin 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adalet bakanlığı tarafından yürütülen, 'Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gerek insan hayatının gerekse kamu işleyişinin ayrılmaz parçası haline geldiğini bildirdi. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfus etmediği alanın bulunmadığını kaydeden Bakan Turhan, "Bir yandan her şey daha akıllı hale gelirken öbür yandan daha fazla veri teknolojik sistemler içinde tutuluyor. Elbette bunlar olurken fiziksel verilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması ve erişimi, gerek bireyler gerekse kurumlar için zoru kolay kılma anlamı taşımaktadır. Bugün tanıtımı yapılan, 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlenen PTT, elektronik tebligat sisteminin kurulumu noktasında da üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Sistemi,fiziki olarak günlerce süren tebligat işlemlerinin e-tebligat uygulamasıyla saniyeler içerisinde ilgilisine ulaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Böylece adalet sistemimizin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan sağlamış olmaktayız. Yaklaşık 1 yıldan beri yürürlükte olan elektronik tebligat sisteminin uygulanmasında 1 Ocak 2020 itibariyle yeni bir sayfaya geçilmiştir. Sistemin Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla kısa sürede yaygınlaşacağı inancındayım" dedi.

'İYİ İŞLEYEN BİR TEBLİGAT SİSTEMİ ŞARTTIR'

Bakan Gül ise, Türkiye'nin dünyada teknolojik gelişimlere ayak uydurabilen ülkelerin başında geldiğini kaydetti. Adalet sisteminde bilişim teknolojilerinin kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bakan Gül, şöyle konuştu: "Hemen hemen bütün hukuki işlemler ancak tebligatla sonuç doğurabilir. Dolayısıyla yargılamanın sağlıklı sürdürülebilmesi, iddia ve savunmayla ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, itirazların yapılabilmesi için önce usulüne uygun bir tebligatın yapılması şarttır. Dolayısıyla iyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır. Özellikle duruşmalarda davayı uzatan en önemli unsurlardan birisi de tebligat olduğu çok açık bir gerçektir."

Bakan Gül ayrıca, 2019 yılında gerçek kişilerden 41 bin 625 kişinin kendi isteğiyle elektronik tebligat sistemine dahil olduğunu söyleyerek, "Ama biz muhtarlarımız ve tüm vatandaşlarımız olmak üzere bu sistemin 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Tasarruf anlamında da fiziki tebligatın ücreti 19 lira, elektronik tebligatın ücreti 5.5 lira olduğu için de böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem devletin cebinde kalmıştır" ifadelerini kullandı.


Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
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