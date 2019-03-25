Bakan Gül: "En Fazla Kürt Oyunu Alan Parti AK Parti'dir, Bu Seçimde de Öyle Olacaktır"

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Adalet Bakanı Gül: "En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır."

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