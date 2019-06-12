Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi için yeni deliller sunduk
15 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:58
, ABD
'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.
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