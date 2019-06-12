Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi için yeni deliller sunduk
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Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi için yeni deliller sunduk

15 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.

Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi için yeni deliller sunduk, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:58 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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