Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz." - ANKARA