Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.
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Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.

2 saat önce

Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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