Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.
2 saat önce
Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz." - ANKARA
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