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Bakan Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dediAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla...
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dedi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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