Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dedi



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA