Bakan Gül: "Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç satışında zorunlu hale geldi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından söz konusu yönetmelikle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulladı. - ANKARA