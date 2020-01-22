Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceklerini belirterek, "3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır" dedi. Gül, Metin İyidil ile ilgili olarak da, "Nihai merci Yargıtay'dır. Yargıtay, son sözünü verecektir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada noterliğin bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin düzenli bir şekilde saklanması görevinin noterlere ait olduğunu anımsatan Gül, noterliğin önleyici hukuk kapsamındaki bu fonksiyonunun ihtilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesini, yargıya intikal edenlerin ise daha hızlı biçimde sonuçlanmasını sağlayarak vatandaşların hukuk ve adalete erişimini güçlendirdiğini dile getirdi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 8,5 MİLYON İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Vatandaşların memnuniyetini arttırmak adına bugüne kadar noterlerin hizmetlerinde kolaylık sağlayan önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Gül, "1 Şubat 2018 tarihinde araç sicil ve tescilinin noterliklere devri ile araç satışı, devir ve tescil işlemleri büyük bir hız kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"YENİ BİR KADROYLA NOTER YARDIMCILIĞI MÜESSESESİNİN KURULMASINI HEDEFLİYORUZ"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde noterlik sistemi ile ilgili çok önemli yeniliklere yer verdiklerini ve uygulamalarına hızla başladıklarını söyleyen Gül, "Noterliklerin görev tanımları yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği yeni bir kadroyla noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz. Böylece noterlerimizde sırayla değil sınavla noterlik mesleğine gireceği bir reformu hayata geçirmeyi planlıyoruz. En kısa zamanda kanunlaşmasını ve yürürlüğe girmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARIYLA BU SİSTEME TÜM NOTERLİKLERİMİZ GEÇMİŞ OLACAK"

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistemle emanet hesabına alınan para noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacaktır. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştireceklerdir."

Gül, "3 Şubat'ta başlayacak diğer uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanıdır. Vatandaşımız, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler, kredi kartı ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde halledilebilecektir. Böylece noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"YARGITAY SON SÖZÜNÜ VERECEKTİR"

Program sonrası basın mensuplarının eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki sorusunu yanıtlayan Gül, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konuyla alakalı benim söz söylemem doğru olmaz. Bu süreci saygıyla beklemek gerekir. Nihai merci Yargıtay'dır. Yargıtay, son sözünü verecektir. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor. İlgili yetkililer süreci sürdürüyorlar" dedi.

(Abdullah Sarica/İHA)