BAKAN GÜL HAMDOLSUN AYASOFYA'NIN DA ZİNCİRLERİ KIRILMIŞTIR - Son Dakika

BAKAN GÜL HAMDOLSUN AYASOFYA'NIN DA ZİNCİRLERİ KIRILMIŞTIR
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'Milli iradeyi savunmak, Geleceği inşa etmek konulu 4'ncü 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'Milli iradeyi savunmak, Geleceği inşa etmek konulu 4'ncü 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı.
Sempozyumda konuşan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili olarak 'Millet iradesi değil, FETÖ'yü milletin üzerine salan irade egemen olsaydı bugün Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak mümkün olmayacaktı. Türkiye egemen bir devletin gücü ve özgüvenine erişememiş olsaydı Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine hürmetle bu kutlu mabede tarihsel işlevini yeniden kazandırabilmek mümkün olur muydu 15 Temmuz başarıya ulaşmış küresel kudret sahiplerinin oyuncağı halinde gelmiş olsaydı bu karar alınabilir miydi Bugün onlar Ayasofya'nın ibadete açılmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyorlar. Bizim derdimiz milletimizin hayalleridir. Milletimizin hayallerini yaşatmak, düşlerini gerçekleştirmektir. Milletin penceresinden bakıldığında kırılan hayaller değil, zincirlerdir. 15 Temmuz'da milletin ayağına takılmak istenen prangaları kırıp atmıştı. Yine 1 Temmuz'da hamdolsun Ayasofya'nın da zincirleri kırılmıştır. Ayasofya ceddimizden milletimize kutlu emanet aynı zamanda kültür hazinesi olarak en iyi şekilde korunacaktır dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:21 Kaynak: DHA
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