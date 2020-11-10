Bakan Gül: "Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır"
10.11.2020 11:43
Bakan Gül: "Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır"
Bakan Gül: "Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır"
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Gül: 'Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Saygıyla anıyoruz! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi