Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" - Son Dakika

Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleriyle ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Gül'ün genel kuruldaki toplantısının ardından HSK'nın 1. ve 2. daire üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

HSK'nın 1. Daire Başkanı Halil Koç seçilirken 1. Dairenin üyeleri de Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç oldu. 2. Daire Başkanı da Mehmet Akif Ekinci seçilirken dairenin üyeleri de Sinan Esen, Ergül Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel oldu.

HSK'ya üye seçiminde muhalefetin ve iktidarın göstermiş olduğu iyi niyetin önemli bir yol gösterici olacağını söyleyen Bakan Gül, "Yüce meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle oluşan HSK'nın yeni döneminin ilk gününde Genel Kurul'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimizin seçiminde mecliste iktidar ve muhalefetiyle uzlaşı sağlaması demokrasimiz adına çok sevindirici bir durumdur. Toplumsal sözleşmemiz olacak olan yeni sivil anayasa yapımında HSK'ya üye seçiminde gösterilen iyi niyetin, uzlaşmanın usul ve yöntemi önemli bir yol göstericiliği misyonu olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye bir hukuk devletidir"

Seçilen yeni üyelerin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini önceki üyeler gibi aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancın tam olduğunu belirten Gül, "Öncelikle gayret ve fedakarlıkla 4 yıl hizmet eden HSK'nin üyelerine iş ve aile yaşamında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nın değerli üyelerine milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ'yle mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdürüleceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına yükselteceklerine inancım da tamdır. HSK yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev görmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, makam ve kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken gözbebeğimiz gibi korumamamız gereken anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati ve grubu olamaz. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"Adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız"

HSK'ya önemli sorumlulukların ve görevlerin düştüğünün altını çizen Gül, "Cumhurbaşkanımızın 2 Mart tarihinde açıklamış olduğu 'İnsan Haklar Eylem Planı' yine buna yönelik uygulama takvimi de hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Burada HSK'ya da önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Öncelikle hakim ve savcıların terfi sistemini objektif performans kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Burada uygun kararların yeterli gerekçeyle yazılıp yazılmadığı,,sabret oranı, insan haklarına duyarlılık gibi nesnel kriterlerin dikkate alındığı bir sistem kurgulayacağız. Adalet hizmetlere erişimi daha da kolaylaştıracağız, İstanbul Havalimanı gibi 7/24 esaslı adalet hizmetlerinin sunulması gibi hizmetleri arttıracağız. Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getireceğiz. Keza Yargıtay Danıştay gibi yüksek mahkemelere atanmak için belli bir yaş kriterinin getirilmesini sağlayacağız. Hakimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya ergi hakimi olarak görevlerini sürdürmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerin hayata geçmesini sağlayacak kurum HSK'dır. Bölgelerin tekrar realize edilmesi tüm yargı mensuplarımızın beklentisidir. Bunu da bu dönemde başlayan çalışmaların nihayete ereceğine inanıyorum. Yeni seçilen üyelerimizin bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. HSK'nın çok değerli üyelerine, yargının çok başarılı isimlerine başarılar diliyorum. Yeni görevleri ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.