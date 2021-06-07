Üye Girişi
Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" - Son Dakika

Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır"

07.06.2021 17:56

Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" dedi.

Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleriyle ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Gül'ün genel kuruldaki toplantısının ardından HSK'nın 1. ve 2. daire üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

HSK'nın 1. Daire Başkanı Halil Koç seçilirken 1. Dairenin üyeleri de Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç oldu. 2. Daire Başkanı da Mehmet Akif Ekinci seçilirken dairenin üyeleri de Sinan Esen, Ergül Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel oldu.

HSK'ya üye seçiminde muhalefetin ve iktidarın göstermiş olduğu iyi niyetin önemli bir yol gösterici olacağını söyleyen Bakan Gül, "Yüce meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle oluşan HSK'nın yeni döneminin ilk gününde Genel Kurul'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimizin seçiminde mecliste iktidar ve muhalefetiyle uzlaşı sağlaması demokrasimiz adına çok sevindirici bir durumdur. Toplumsal sözleşmemiz olacak olan yeni sivil anayasa yapımında HSK'ya üye seçiminde gösterilen iyi niyetin, uzlaşmanın usul ve yöntemi önemli bir yol göstericiliği misyonu olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye bir hukuk devletidir"

Seçilen yeni üyelerin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini önceki üyeler gibi aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancın tam olduğunu belirten Gül, "Öncelikle gayret ve fedakarlıkla 4 yıl hizmet eden HSK'nin üyelerine iş ve aile yaşamında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nın değerli üyelerine milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ'yle mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdürüleceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına yükselteceklerine inancım da tamdır. HSK yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev görmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, makam ve kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken gözbebeğimiz gibi korumamamız gereken anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati ve grubu olamaz. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"Adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız"

HSK'ya önemli sorumlulukların ve görevlerin düştüğünün altını çizen Gül, "Cumhurbaşkanımızın 2 Mart tarihinde açıklamış olduğu 'İnsan Haklar Eylem Planı' yine buna yönelik uygulama takvimi de hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Burada HSK'ya da önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Öncelikle hakim ve savcıların terfi sistemini objektif performans kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Burada uygun kararların yeterli gerekçeyle yazılıp yazılmadığı,,sabret oranı, insan haklarına duyarlılık gibi nesnel kriterlerin dikkate alındığı bir sistem kurgulayacağız. Adalet hizmetlere erişimi daha da kolaylaştıracağız, İstanbul Havalimanı gibi 7/24 esaslı adalet hizmetlerinin sunulması gibi hizmetleri arttıracağız. Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getireceğiz. Keza Yargıtay Danıştay gibi yüksek mahkemelere atanmak için belli bir yaş kriterinin getirilmesini sağlayacağız. Hakimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya ergi hakimi olarak görevlerini sürdürmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerin hayata geçmesini sağlayacak kurum HSK'dır. Bölgelerin tekrar realize edilmesi tüm yargı mensuplarımızın beklentisidir. Bunu da bu dönemde başlayan çalışmaların nihayete ereceğine inanıyorum. Yeni seçilen üyelerimizin bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. HSK'nın çok değerli üyelerine, yargının çok başarılı isimlerine başarılar diliyorum. Yeni görevleri ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Gül: HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır
Bakan Gül: HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır
Bakan Gül: HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır
Bakan Gül: HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır

Hakim ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü, Adalet Bakanı, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Gül: 'HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes 21:09 Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı         
18:13
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:25:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: "HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de 'FETÖ' ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement