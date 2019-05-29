Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: HSK soruşturma başlattı
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Bakan Gül: HSK soruşturma başlattı

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı" dedi.

Bakan Gül: HSK soruşturma başlattı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğunu belirterek, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz" dedi.


ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: DHA
Adalet Bakanı, Anadolu Adliyesi, Güncel
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