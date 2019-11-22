Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Hukuk, adalet ne kadar güçlüyse oraya yatırım gelir"
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Hukuk, adalet ne kadar güçlüyse oraya yatırım gelir' - Son Dakika

Bakan Gül: "Hukuk, adalet ne kadar güçlüyse oraya yatırım gelir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelmesi, selamlaşması Bakan Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelmesi, selamlaşması

Bakan Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.

Bakan Gül: Hukuk, adalet ne kadar güçlüyse oraya yatırım gelir

Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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