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Bakan Gül: "Hukuk, adalet ne kadar güçlüyse oraya yatırım gelir"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelmesi, selamlaşması Bakan Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelmesi, selamlaşması
Bakan Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.
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