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Bakan Gül: "Hukuk devletinin en büyük güvencesi bağımsız ve tarafsız yargının mevcudiyetidir"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. (1)
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