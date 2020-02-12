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Bakan Gül: "Hukuk eğitiminde mesleğe giriş için de bir sınav getirilmiş oldu"
7 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. (3)
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