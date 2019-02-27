Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Hukuk Kolaylaştırmalı Zorlaştırmamalıdır"

Bakan Gül: "Hukuk Kolaylaştırmalı Zorlaştırmamalıdır"

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumuna katıldı.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumuna katıldı.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:30 Kaynak: AA

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