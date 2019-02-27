Bakan Gül: "Hukuk Kolaylaştırmalı Zorlaştırmamalıdır"
1 saat önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumuna katıldı.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumuna katıldı.(3)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:30 Kaynak: AA
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