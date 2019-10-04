Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz"
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Bakan Gül: "Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz"

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Gül: Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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