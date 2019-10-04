Bakan Gül: "Hukuki istikrar olmazsa insanların yargıya güveni olmaz"
2 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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