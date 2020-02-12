Bakan Gül: "Hukukun lafzından ziyade ortak kültür ve işleyiş, hukuki istikrarı belirleyen bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Hukukun lafzından ziyade ortak kültür ve işleyiş, hukuki istikrarı belirleyen bir... - Son Dakika

Bakan Gül: "Hukukun lafzından ziyade ortak kültür ve işleyiş, hukuki istikrarı belirleyen bir...

9 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. (4)

Bakan Gül: Hukukun lafzından ziyade ortak kültür ve işleyiş, hukuki istikrarı belirleyen bir...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:27 Kaynak: AA
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