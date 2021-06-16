Bakan Gül, İcra İşlemleri Sırasında Avukat ve Personele Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

BAKAN GÜL, İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA AVUKAT VE PERSONELE SALDIRIYI KINADI

BAKAN GÜL: SALDIRIYI, YARGI VE ADALETE SALDIRI KABUL EDİYORUZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de bir icra işlemi sırasında avukat, icra memuru ve işlem yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı. Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gül, paylaşımında "İzmir'de saldırıya uğrayan avukat meslektaşımıza, icra memurumuza ve işlem yardımcılarına büyük geçmiş olsun. Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir" dedi.