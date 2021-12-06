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Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK - Son Dakika

Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

06.12.2021 17:02

Son dakika gündem haberi... ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ihtisas mahkemelerinin 15 Aralık itibarıyla göreve başlayacağını söyledi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ihtisas mahkemelerinin 15 Aralık itibarıyla göreve başlayacağını söyledi.

Gaziantep'te, '32'nci Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı' düzenlendi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan, 300 firma ve bin markanın yer aldığı fuarın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile fuardaki firmaların temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem de hukuk anlamında reformlar yapmaya devam ettiğini, bu vizyonla ortaya konulan insan hakları eylem planında da reformların devamının amaçlandığını aktardı. Bakan Gül, ihtisas mahkemelerinin göreve başladığında işlerin daha kolay olacağını belirterek, "Çünkü biz insanımızın hak, hukuk ve özgürlüğünü de sofrasındaki bereketi de arttırmaya kararlıyız. Eylem planında yer alan özellikle ihtisaslaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde yeni kararlar alındı. Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakılacak. Vergi suçlarına özel olarak bakacak mahkemeleri ihtisas ettik. 15 Aralık itibarıyla bu mahkemelerimiz başlayacak. Her davaya bakan değil, sadece bu alanda ihtisaslaşmış alanlar oluşturulacak. Bu durum da hem vatandaşımıza hem yabancı yatırımcılarımıza gerek hukuki anlamda, gerek ekonomik anlamda kolaylıklar sunacaktır. Hukuki öngörülebilirlik anlamında çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Bunların takibini de çok yakın şekilde sürdürmeye devam edeceğiz? dedi.

'DERDİMİZ, HER EVDE SOFRAYA DAHA FAZLA EKMEK GİRMESİDİR'

Bakan Gül, hükümet olarak dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim temel derdimiz, Gaziantep'te her sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Bütün engellemelere rağmen, bütün çelme takmalara rağmen Türkiye, bu anlamda da bütün hedeflerini yerine getirecektir. Hükümetimiz olarak dar gelirlinin yanında olmaya, asgari ücretlinin yanında olmaya da devam edeceğiz. Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek değiliz. Bunları yok sayacak değiliz. Türkiye'ye zaman kaybettirmek isteyenlere fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Gaziantep, bu konuda Türkiye'ye çok büyük bir rol olmuştur? diye konuştu.

'HUKUK, YÜK ALAN TARAFTA OLMALIDIR'

Bakan Gül, yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması ve iyileştirilmesi anlamında çok önemli adımlar attıklarını, bu anlamda hukukun zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı faktör olması gerektiğini de söyledi. Hukukun burada yük olan değil, yük alan bir hale gelmesi gerektiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye, büyümeye devam etmektedir. İhracatımız 216 milyar doları bulmuştur. Bu ihracatın yüzde 95'ini de imalat sanayi oluşturmaktadır. Türkiye üretiyor, üretmeye de devam edecek. İhracat dediğimizde ilk akla gelen şehirlerden birisi Gaziantep. 2002 yılında 600 milyon dolar olan ihracat, bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır, Gaziantep'te. Sanayicilerimiz de söz verdi bunu Gaziantep tek başına 12 milyar dolar ihracat olarak gerçekleştirecekler. Yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılmasında ve yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında çok önemli mevzuat adımları attık. Hukuk zorlaştırmaz, hukuk kolaylaştırır. Bu konuda mevzuat engel oluyorsa bunu kaldıralım, hukuk burada yük olan değil yük alan bir hale gelmeli. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik, ancak daha yapılacak çok önemli çalışmalar var.?

Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle açılışını yaptıkları fuardaki stantları gezdi. Ziyarette Bakan Gül'e Kırgızistan'dan gelen bir iş insanı, ülkelerine özgü yöresel kıyafet hediye etti. Bakan Gül de kıyafeti giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Adalet Bakanı, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BAKAN GÜL İHTİSAS MAHKEMELERİ 15 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK - Son Dakika
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