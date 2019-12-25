Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin... - Son Dakika

Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi Katılımcılardan görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi

Katılımcılardan görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (6)

Bakan Gül: İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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