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Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi Katılımcılardan görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi
Katılımcılardan görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (6)
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