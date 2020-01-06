Bakan Gül infaz ve koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz ve koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı. Yazlık, kışlık ve dış giyim olarak üç ayrı kategoride tanıtılan kıyafetlerin çeşitli yerlerinde "infaz koruma" yazdığı görüldü.

Adalet Bakanı Gül, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenen infaz koruma memurlarının yeni üniformalarının tanıtım programına katıldı. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, adalet hizmetinde temel vazifelerinin insana dokunmak, hakkaniyeti gözetmek ve adaleti sağlamak olduğunu söyledi. Devletin temelinin adalet olduğunu belirten Gül, adaletin temelinin de insan haklarının korunması olduğunu dile getirdi. Gül, "Hukuk devleti sadece bir grubun, bir kesimin kendisini emin ve güvende hissettiği değil, ülkedeki bütün vatandaşların kendini güvende, adaletten ve hukuktan emin hissettiği devlettir. İşte tüm yaklaşımlarımız bu paradigmadan olmak zorundadır" diye konuştu.

"SUÇ, İNFAZ KURUMLARININ DIŞINDADIR. İÇERİDE BİR İNSAN VARDIR"

Ceza adaletinin konusunun ve öznesinin insan olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu sürecin son aşaması infaz aşamasıdır. İnfaz safhası ceza sistemimizin hasılasını ortaya koyar. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muameleden asla taviz vermeyen bir sistemin hukuk sınavında sınıfı geçmesi anlamına gelmektedir. Mahkumların hala toplumun bir parçası olduğunu ve insan onuruna uygun şekilde muamele görmeleri gerektiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Ceza İnfaz Kurumlarımız, haklarında mahkumiyet kararı verilen kişilerin cezalarını çektirmekten, özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarından ibaret bir yer değildir. Suç, infaz kurumlarının dışındadır. İçeride bir insan vardır. Artık o kişi topluma yeniden kazandırılacak, iyileştirilecek bir hükümlüdür."

KIYAFETLER CEZAEVLERİNDE DİKİLİP ÜRETİLECEK"

İnfaz koruma memurlarıyla bir araya geldiğinde personelin kıyafetlerinden memnun olmadığını kendisine ilettiğini kaydeden Gül, "Kendilerine 'sorununuz nedir' dediğimizde arkadaşlarımız botlardan şikayet ettiler. Bir de kıyafetlerin renklerinin çabuk solduğunu ve iyi durmadığını, daha kaliteli olması yönünde taleplerini ilettiler. Gerek tasarım, gerekse hem kumaşı hem dikimi tüm yönleriyle arkadaşlarımızın uzun çalışmaları, gayretleri oldu. Tüm bu modeller de çalışanlarımızın görüşüne sunuldu. Onların da desteklediği, beğendiği modelleri hep birlikte göreceğiz. Cezaevlerinde bugün 50 bine yakın hükümlü, tutuklu meslek sahibi olmaktadır. Amaç dışarı çıktıktan sonra da topluma entegre olmasıdır. Meslek bilenlerin o mesleğini ifa etmesi, bilmeyenlerin meslek öğrenmesi ceza infaz politikamızın önemli bir parçasıdır. Bugün bu kıyafetler de iş yurtlarımızda, cezaevlerinde dikilecek, üretilecektir" ifadelerini kullandı.

Gül, personelin dış görünümü kadar iç dünyasının da gelişen dünyaya uyumlu olmasının temel amaçları olduğunu dile getirerek, "Bu çerçevede 66 binin üzerindeki çalışanlarımıza hem hizmet içi eğitimleri sürdürmek, hem de tüm sorunlarını, mesleki gelişimlerini daha da kaliteli hale getirmek temel yaklaşımımızdır. 2019 yılında 18 bin 506 personelimizin eğitime katıldığını sizlerle paylaşmak isterim. 2019 itibariyle bin 215 personelimiz de uzaktan eğitime katılmıştır. Bu sayının artarak devam etmesini umuyoruz" dedi.

YAZLIK GİYİMİN ÖZELLİKLERİ

Yeni üniformalar yazlık, kışlık ve dış giyim olarak 3 ayrı kategoride tanıtıldı. Açık mavi penye kumaştan imal edilen mevcut yazlık tişörtlerin rengi koyu mavi olarak değiştirildi. Reflektif şeritler ve sırt bölgesine "infaz koruma" yazısı eklenerek daha sportif bir görünüm kazandırılması için 6 kanallı özel performans polyester kumaştan üretildi. Pantolonlar daha rahat hareket etmeyi sağlayacak şekilde parçalı üretildi. Yan cepleri körüklü yapılarak şık görünüm elde edildi. Cep kapaklarında "infaz koruma" yazılarak farkındalık sağlandı.

KIŞLIK GİYİMİN ÖZELLİKLERİ

Kışlık tişörtlerde lacivert renk korundu ancak modelinde modacı dokunuşlarıyla estetik görünüm elde edildi. Renk ve ter haslıkları geliştirilen, elyaf, likra ve pamuk katkılı poliviskon kumaştan üretilen kışlık tişörtlerde de reflektif şeritler ve sırt bölgesinde "infaz koruma" yazısı bulunuyor. Kışlık pantolonlar da yazlık pantolonların aynı kumaş ve modelinden üretildi. Daha rahat hareket etmeyi sağlayacak şekilde parçalı dizaynı ile yan cepleri körüklü yapılarak şık görünüm elde edildi. Cep kapaklarına "infaz koruma" yazısı eklendi.

DIŞ GİYİMİN ÖZELLİKLERİ

Eski modelde olduğu gibi montlarda yine lacivert renk kullanıldı ancak pamuklu ve polyester karışımı kumaş yerine orta katmanı mebranlı, astarında ısı izolasyonlu kumaş tercih edildi. Bu kumaşlar genellikle nefes alabilirliği yüksek, sık dokunmuş, rüzgar geçirmeyen ve böylece teri vücuttan uzaklaştırma imkanı sunan kumaşlardır. Dış kumaş ve izolasyon katmanlı iki kat kumaştan üretilen kabanlar su geçirmez ve ısıya dayanıklı özelliğe sahip. Daha şık bir görünüm elde etmek için bel bölgesine iç kısımdan stoperli lastik kemer kullanıldı. Cep kenarlarında reflektif çizgiler ve sırt bölgesine yine reflektif malzemeden "infaz koruma" yazısı eklendi. İki katlı kaminasyon kumaştan üretilecek yağmurluklarda su geçirmez astar bulunuyor. Mevcut yağmurluklara oranla daha sağlam ve şık görünüm verilen yağmurlukların bel bölgesinde reflektif şeritler, sırtında yine reflektif malzemeden "infaz koruma" yazısı bulunuyor.

(Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü/İHA)