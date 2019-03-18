Bakan Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi Heyetini Kabul Etti
1 saat önce
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül
, Irak
Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi ziyaret amacıyla Türkiye
'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan, Irak Ankara
Büyükelçisi Tallal Jameel Saleh Al-Obaidi, Federal Temyiz Mahkemesi Üyeleri Hayder Jawad Radeef ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:45 Kaynak: DHA
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