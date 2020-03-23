Bakan Gül: İşyurtları Kurumu'nun kiraya verdiği işletmelerden kira alınmayacak - Son Dakika

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Bakan Gül: İşyurtları Kurumu'nun kiraya verdiği işletmelerden kira alınmayacak
6 saat önce
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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