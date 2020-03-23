Son Dakika › Ekonomi › Bakan Gül: 'İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak' - Son Dakika Ekonomi
Bakan Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi