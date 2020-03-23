Bakan Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak' - Son Dakika

Bakan Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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