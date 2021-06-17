Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" dedi.

Bakan Gül, İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına yapılan saldırıyı kınayarak, provokasyonların hedefinin huzursuzluk olduğunu belirtti. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)