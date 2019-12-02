Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız... - Son Dakika

Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (1)

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz, karşılaştırmalı analizler yaptığımız...

Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:45 Kaynak: AA
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