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Bakan Gül: "Karantinaya uymamak ceza kanunumuza göre suçtur"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından, vatandaşları korona virüs tehdidine yönelik uyardı. Gül, paylaşımında, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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