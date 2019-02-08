Bakan Gül: "(Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye Bu Cinayetin Ört Bas Edilmesini Önlemiştir"
13 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Türkiye
Barolar Birliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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