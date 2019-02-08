Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "(Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye Bu Cinayetin Ört Bas Edilmesini Önlemiştir"

Bakan Gül: "(Kaşıkçı Cinayeti) Türkiye Bu Cinayetin Ört Bas Edilmesini Önlemiştir"

13 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:43 Kaynak: AA

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