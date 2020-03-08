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Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"
28 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması -Hediye sunumu -Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:23 Kaynak: AA
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması
-Hediye sunumu
-Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. (6 son)
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