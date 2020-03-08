Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular' - Son Dakika

Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"

28 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması -Hediye sunumu -Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması

-Hediye sunumu

-Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. (6 son)

Bakan Gül: Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, AK Parti, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı "Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]