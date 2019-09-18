Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın."
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın."

29 dakika önce

Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme
8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:18:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]