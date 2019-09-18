Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın."
29 dakika önce
Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
Bakan Gül: "Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın." - ANKARA
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