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Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

1 saat önce

Lefkoşa'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Bakan Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü, System.String[]
Lefkoşa'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC'deki temasları kapsamında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ile Cumhuriyet Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Bakan Gül, kabir ziyaretlerinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme sırasında ve sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BakanGül, KKTC'de bugünkü temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşecek. Daha sonra KKTC Başbakanı ile bir araya gelmesi Beklenen Bakan Gül, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelecek ardından basın toplantısı düzenleyecek. - LEFKOŞA
Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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