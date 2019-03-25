Bakan Gül: Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil

Adalet Bakanı Gül, "Kürtlerin oylarıyla seçildin gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını belirterek, "Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir.

Adalet Bakanı Gül, "Kürtlerin oylarıyla seçildin gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını belirterek, "Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir, bu seçimde de öyle olacaktır" dedi.

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