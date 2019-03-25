Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil

Bakan Gül: Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Kürtlerin oylarıyla seçildin gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını belirterek, "Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir.

Bakan Gül: Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, "Kürtlerin oylarıyla seçildin gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını belirterek, "Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir, bu seçimde de öyle olacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:50 

AK Parti, Abdülhamit Gül, Ekonomi
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