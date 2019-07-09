Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Magandalar, trafik teröristlerinin vatandaşımızın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok"...
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Bakan Gül: "Magandalar, trafik teröristlerinin vatandaşımızın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok"...

10 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır Adliye Sarayı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül:
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır Adliye Sarayı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:45 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Güncel
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