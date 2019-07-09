Bakan Gül: "Magandalar, trafik teröristlerinin vatandaşımızın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok"...
10 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır Adliye Sarayı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:45 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır
Adliye Sarayı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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