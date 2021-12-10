TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı. Genel Kurul çalışmalarına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis'te konuşma yaptı.
Bakan Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi. Bakan Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.
Bakan Gül, ayrıca 2022 yılında bakanlığa12 bin yeni personel alınacağını ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor - Son Dakika