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Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor - Son Dakika

Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

10.12.2021 22:59
Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı. Genel Kurul çalışmalarına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis'te konuşma yaptı.

ISRARLI TACİZ VE TAKİP CAYDIRICI SUÇ KAPMASINA ALINIYOR

Bakan Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi. Bakan Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.

12 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Bakan Gül, ayrıca 2022 yılında bakanlığa12 bin yeni personel alınacağını ifade etti.

Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor - Son Dakika
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