Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Son Dakika

Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

6 saat önce

Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı.

Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında kabri başında andı. Öğle saatlerinde Tacettin Dergahına gelerek merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başına kırmızı gül bırakan Bakan Gül, dua okuduktan sonra okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Nuri Pakdil'in kabrini de ziyaret etti

Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ettikten sonra 2019 yılında vefat eden şair Nuri Pakdil'in de kabri başına gelen Bakan Gül, dua ettikten sonra oradan ayrıldı.

Öte yandan, kabir ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğu kırmayan Bakan Gül'ün 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi koruduğu dikkat çekti.

Sosyal medyadan da paylaşım yaptı

Ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına yönelik paylaşımda bulunan Bakan Gül, Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılını, 'Bu dünyadan davası, ihlası, duruşu, imanı, vakarıyla bir Alperen geçti... Şehadetin kutlu olsun Muhsin Başkan. Ruhuna el-Fatiha' notuyla yaptığı paylaşımla andı.

Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

Muhsin Yazıcıoğlu, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:42:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]