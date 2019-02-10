Bakan Gül: Milletin Evlatlarına Sırtını Dayayan 'Cumhur İttifakı'na Oy İstiyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, yargıda vatandaşların Ankara ya da başka bölgelerdeki adli kurumlara gitmeden sorunlarını çözebildiğini belirtti. Bakan Gül ile Alanya Adliyesi'ne yapılan ek hizmet binasını gezdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının tesis edilmesi, yargının hızlı işletilmesi, tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü dahil her şeyi kapsayan yargı reformu stratejisini arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor. Kabinemize sunum yaptı. Reform demokrasi ve insan hakları özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından devrim niteliğinde reform stratejisi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu ülkemiz için önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.



İKİ ÜNİVERSİTELİ TEK İLÇE



Türkiye'de iki üniversite bulunan tek ilçenin Alanya olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ilçede yapılan yatırımları da anlattı. Eğitimin yanı sıra Alanya'ya kazandırılan sağlık tesisleri dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Konaklı ve Payallı bölgesinde 500 yataklı hastane yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi için arazinin hazır olduğunu ve tıp fakültesi yapılacağını da belirtti. Geçen sene 45 milyon turist ağırlandığını, 2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek" dedi.



'BUNLAR GÖNÜLDEN ALINMIŞ KARARLARDIR'



Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlüyse dünyanın her yerinde güven içinde oluruz. Diklenmeden dik durmaya devam ederiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde burçların tepesinde dalgalandırmaya devam ederiz. Önümüzdeki seçim sadece arkadaşlarımızı tekrar seçtirme seçimi değil. Türkiye'nin istikrarı için çok önemli. Önce can sonra canan derken memleket meselesini Alanya'dan daha düşük gördüğümüz için değil. Siz Alanya'ya kim iyi hizmet verecek, karar vereceksiniz" diye konuştu.



'Cumhur ittifakı' gereği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararların kendileri için talimat olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunlar gönülden alınmış kararlardır, siyasi hesaplar için alınmış kararlar değildir. Ülkemizin geleceği için birlikte istişareden sonra alınmış kararlardır" dedi.



BAKAN GÜL: GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR



Adalet Bakanı Gül ise Türkiye'de her alanda halının altına süpürülmüş sorunları kaldırıp, çöze çöze ilerlediklerini belirtti. Yargıda hedef süre uygulamasıyla önemli adım attıklarını vurgulayan Gül, "1 Ocak'tan itibaren adliyede vatandaşımız davasını açınca vatandaşa belge veriyoruz. Ey kardeşim, senin davanı 100- 150 günde bitireceğiz. İşte belgesi budur. Biz bunu bitirmeyi taahhüt ediyoruz; çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. 2, 3, 5 yıl sürecek dava kesinleşecek; ondan sonra 'Al sana, adaletini veriyoruz'. Geçmiş olsun. Bana şimdi lazım. Hasta ölmeden, adaletin gecikmeden tecelli edilmesi lazım. O binaların içerisinde adaletin tesisi binaların yapılmasından önemli. Adliyenin kapısından giren vatandaşımıza 'Evet, ben hakkıma ulaştım. Adaleti tecelli eden hakimler, savcılar; Allah memleketimizden devletimizden razı olsun' dedirtmek bizim en büyük görevimizdir" diye konuştu.



Ülkedeki huzur, birlik ve beraberliğin daha iyiye taşınması için çalıştıklarını aktaran Bakan Gül, "Particilik yapmıyoruz. Partiler bir tarafa, memleketimiz bir tarafa. Bugün nasıl ülkemizin huzurunu bozmak isteyenleri, çukur kazmak isteyenleri kazdıkları çukura gömdüysek bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Kimse beraberliğimizi bozamayacak. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz. 'Cumhur ittifakı' bu ülkenin bekasını korumak, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için yapılan birlikteliktir" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'de son 16 yıldır vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımında çok önemli işler yapıldığını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 'Mezara kadar sürecek' dediği 'cumhur ittifakı'nın, Alanya'ya önemli kazançları olacağını belirtti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tesisin, sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Alanya'nın, nüfusu ile 22 ilden büyük olduğunu vurgulayan Yücel, tesisin hasta yakınları için otel konforunda tasarlandığını dile getirdi. Yücel, 'cumhur ittifakı'nı zaferle taçlandıracaklarını da söyledi. Tesiste konaklayan Dursun Tan da fizik tedavi gören hastası için Sivas'tan geldiğini, tesiste 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verildiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Gül, tesisin açılış kurdelesini kesti.



- Antalya

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