Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Muhsin Yazıcıoğlu Davasının Üstünü Kapattırmadık"

Bakan Gül: "Muhsin Yazıcıoğlu Davasının Üstünü Kapattırmadık"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta devam eden davasıyla ilgili olarak, "Davanın üstünü kapattırmadık.

Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta devam eden davasıyla ilgili olarak, "Davanın üstünü kapattırmadık. Mahkemede sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Bir takım temaslarda bulunmak için Sivas'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, esnaf ziyaretinde bulundu. Helikopter kazasında 2009 yılında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun devam eden davası ile ilgili konuşan Bakan Gül, "Sivas'tan çok iyi insanlar çıktı. Evliyalar ve devlet adamları çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava adamı, siyaset adamı, adam gibi adamdı. Onun davası da bizim davamızdır. Davasının üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var, yok ne olduysa bu dava hepimizin davasıdır. Mahkemede sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini ifade eden Bakan Gül, "FETÖ ile mücadele ederken sonuna kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Ama kararlı bir şekilde mücadele ederken benim masum kardeşimle, suçluyu, teröristi ayırt ederek sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine hareket etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:49 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Muhsin Yazıcıoğlu, Politika
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