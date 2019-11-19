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Bakan Gül, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın provokatif bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Norveç'te İslam karşıtlarının kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı, Avrupa'da hızla yayılan ırkçı akıl tutulmasının son örneğidir. Bu provokatif eylemi şiddetle kınıyorum. Benzeri saldırılara müsamaha gösterilmemeli ve sorumlular adalet önünde hesap vermelidir."
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