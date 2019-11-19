Bakan Gül, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın provokatif bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Norveç'te İslam karşıtlarının kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı, Avrupa'da hızla yayılan ırkçı akıl tutulmasının son örneğidir. Bu provokatif eylemi şiddetle kınıyorum. Benzeri saldırılara müsamaha gösterilmemeli ve sorumlular adalet önünde hesap vermelidir."