Bakan Gül: "Noterlik hizmetlerinin yetkisinin genişletilmesi çalışmalarımız arasındadır" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-Noter uygulaması lansman toplantısına katıldı. (3)

"Artık noterlik mesleğine girmek için de hukuk fakültesinden mezun olanlar, bu mesleğe giriş sınavına girecekler. Bu sınavda başarılı olduktan sonra noterliğe mahsus sınavı da başarılı olarak, noter o imkanına kavuşmuş olacaklar."

"Bir diğer hedefimiz, noter yardımcılığı müessesesi kurularak hukuk fakültesi mezunlarının noter yardımcısı olma imkanı getirilmesi"

"Noterlik hizmetlerinin yetkisinin genişletilmesi de esas itibariyle çalışmalarımız arasındadır"

"Özellikle yargının iş yükünün azaltacak, vatandaşlarımızın hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde almasını sağlayacak şekilde noterlerimizin yetkisinin genişletilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz"