Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında...
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Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü imza törenine katıldı.
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