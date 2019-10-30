Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında...
Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında...

Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında...

1 dakika önce

Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü imza törenine katıldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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