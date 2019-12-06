Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir"
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir' - Son Dakika

Bakan Gül: "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Gül: "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka." dedi.

Bakan Gül: Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:47 Kaynak: AA
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