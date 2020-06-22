Bakan Gül: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz - Son Dakika

Bakan Gül: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz.

Bakan Gül: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar" dedi.

Bakan Gül, katıldığı televizyon programında, baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşle ilgili, barolarla her zaman 'açık kapı diyaloğu' yürüttüklerini, baro başkanlarını dinlediklerini söyledi. Buradaki temel yaklaşımlarının, baroların daha çoğulcu ve katılımcı bir yapıya kavuşması olduğunu dile getiren Gül, savunmanın, yargının temel unsuru olduğunun altını çizdi. Gül, avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istediklerini vurgulayarak, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar" dedi.

'TÜM ÖNERİLERE BAKARAK BİR TASLAK ORTAYA ÇIKACAK'

Şu anda kamuoyuna açıklanan bir taslağın olmadığını belirten Gül, tüm görüşleri dinlediklerini, gruplarının, tüm bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkaracağını kaydetti. Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla her zaman irtibat halinde olduklarını aktararak, "Diyalog kapıları açık. Bizim için avukat, hakim, savcı, vatandaş olsun temel payda hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğüne dair her türlü görüş, öneri bizim için değerlidir" diye konuştu. Yürüyüş yapan baro başkanlarına "Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok" diye seslenen Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğine işaret etti.

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI GEREKLİ'

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmalarla ilgili Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasının gerekliliğine inandıklarını dile getirdi. Gül, " Danıştay'da olumsuz bir karar çıkarsa yine de ibadete açılabilir mi hukuken?" sorusuna, "Ne olursa olsun idare bu konuyla ilgili bir tasarrufu yapacaktır ancak Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka saygı gereğince bu hususlarla alakalı süreç değerlendirilip ona göre adım atılacaktır" diye yanıt verdi.

'YARGININ LEKE ALMASI EN ÇOK FETÖ'YÜ MEMNUN EDER'

Gül, soru üzerine FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, kripto yapıların ortaya çıkarılmaya devam ettiğini, sonuna kadar teyakkuzda olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Gül, FETÖ darbe girişimi davalarında 'kayırmaların' olduğu iddialarına ilişkin soru üzerine, Türk yargısının ilk defa bir darbeyi yargıladığını, darbe içtihadını oluşturduğunu belirtti. Yargılanan kişilerin terör örgütü üyesi olmaları nedeniyle Türk yargısından rahatsız olduklarına dikkati çeken Gül, "FETÖ ile mücadele eden yargının leke alması en başta FETÖ'yü memnun eder. Bu konuda hem savcılıklar hem Hakimler Savcılar Kurulu büyük bir titizlikle çalışmakta. Kimsenin Türk yargısına, süte leke düşürmeye hakkı yok. Bir kişi bile bu anlamda bir yanlış yapıyorsa, bir belge, bilgi varsa bunun üstü asla örtülemez, bunun gereği yapılır" ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Gül, salgının başından itibaren çok önemli tedbirler aldıklarını, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yakın çalıştıklarını anımsattı. İnfaz koruma memurlarının bu konuda büyük fedakarlık gösterdiklerini söyleyen Gül, "Cezaevindeki hükümlü ve tutuklu devlete emanet. Onlara dışarıdan bir virüsün bulaşmaması için her türlü tedbiri aldık" dedi. Cezaevlerinde Kurban Bayramı'nda açık görüş olup olmayacağı sorusu üzerine Gül, "Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini elbette istiyoruz ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile süreci değerlendirerek adımlar atacağız" diye konuştu.

CHP'NİN İNFAZ YAZASINA İTİRAZI

Bakan Gül, CHP'nin infaz yasasına ilişkin Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmasına ilişkin, "CHP'nin Anayasa Mahkemesi önünde soluğu alması şaşırtıcı değil. İnfazla ilgili bir düzenleme var, af düzenlemesi değil. İnfazın sürelerine ilişkin yapılan bir düzenleme. İlk de değildir. Bu konuda AYM'nin yaklaşımları ortada. Bir af olmadığına ilişkin yaklaşımı ve o yöndeki içtihatları kanun teklifinde tam okumadan AYM'ye gittiklerini görüyoruz"  ifadelerini kullandı.

'YARGI SONUÇ KISMI ESAS MESELE KİŞİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMAMASI'

Bakan Gül, "Kadına şiddet konusunda cezalar az mı?" sorusu üzerine, şunları  söyledi:

"Yargı işin sonuç kısmı. Esas mesele kişinin şiddete maruz kalmaması. Önleyici tedbirler çok değerli. Toplum olarak her kesimin bu konunun yaşanmaması için atacağı adımlar var. Her zaman yapılabilecek bir şey vardır düşüncesiyle adımlarımızı atıyoruz. Kadın şiddete uğradıktan sonra verilecek ceza ve yargılamalar elbette önemli ama niçin kadın şiddete maruz kalsın, yaralansın, ölsün. Kadının fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalmayacağı bir ortamın, bir realitenin çıkması daha doğru ama yargılamadaki eksiklikleri de elbette hiçbir zaman kabul edemeyiz. Bu konuda her türlü tedbiri tüm kurumlarla beraber alıyoruz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz - Son Dakika

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