Bakan Gül, Şehit Eren Bülbül'ün Mezarını Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesinde, geçen yıl PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, yer gösterirken de açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), mezarını ziyaret etti.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesinde, geçen yıl PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, yer gösterirken de açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), mezarını ziyaret etti.



Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç'un dayısı Mehmet Malkoç'un cenaze törenine katılmak için Trabzon'un Arsin ilçesine gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cenazenin ardından, Maçka ilçesine geçti. Bakan Gül, burada, geçen yıl 11 Ağustos'ta PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve yer gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de yer aldığı ziyarette Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile görüşüp taziyelerini ileten Bakan Gül, daha sonra ilçeden ayrıldı.



- Trabzon

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